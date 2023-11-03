Происшествия

Житель Идрицы ударил знакомую женщину битой по лицу

31-летний житель поселка Идрица Себежского района предстанет перед судом за причинение легкого вреда здоровью знакомой (пункт «б» части 2 статьи 115 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Себежского района.

В ходе расследования установлено, что днем 21 апреля 2022 года обвиняемый находился дома у потерпевшей на улице Ленина в Идрице. Действуя умышленно, злоумышленник ударил женщину битой, которую принес с собой, по лицу. После он ударил потерпевшую, лежащую на полу, обутыми ногами по спине и бедру. Женщина получила ушибленную рану нижней губы и кровоподтеки бедра и поясницы.

Уголовное дело направили для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка №18 Себежского района. Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.