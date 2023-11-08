Происшествия

Пропавших в октябре рыбаков продолжают искать в Псковском районе

Два рыбака Сергей Кириллов и Дмитрий Сенин пропали в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по району.

Фото: ОМВД России по Псковскому району

Предположительно днем 14 октября мужчины в деревне Писковичи уплыли на лодке с мотором на рыбалку и до сих пор не вернулись.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Сергея Кириллова и Дмитрия Сенина, просят незамедлительно обратиться в ОМВД России по Псковскому району. Контактные телефоны:8(8112)676-851, 59-33-00 или 02.