Происшествия

Минометную мину обнаружили на обочине дороги в Невельском районе

Минометную мину калибра 120 мм обнаружили в Невельском районе 10 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Взрывоопасный предмет находился в лесном массиве на обочине дороги между деревнями Рожново и Железница. Для идентификации снаряда на место выезжала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Великие Луки.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).