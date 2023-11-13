Происшествия

Сено в рулонах самовоспламенилось в Бежаницком районе

Сено в рулонах горело на территории молочно-товарного комплекса в деревне Гришкино в Бежаницком районе 11 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 8:34. Предположительная причина пожара – самовозгорание сена.

Как сообщает МЧС, наличие влаги в растительных продуктах при определенных температурах сопровождается размножением микроорганизмов, интенсификация жизнедеятельности которых вызывает повышение температуры. Растительные продукты - плохие проводники тепла, поэтому в них происходит дальнейшее повышение температуры. При благоприятных для аккумуляции тепла условиях: значительной массе растительного продукта, например, сена или жмыха в трюме, температура может достигнуть 70°С.

При этой температуре микроорганизмы гибнут, а их разложение сопровождается дальнейшим повышением температуры с образованием пористого угля, который способен поглощать пары и газы в большом объеме. Этот процесс также сопровождается выделением тепла и постепенным повышением температуры до 100 - 130°С, при котором происходит распад новых соединений с образованием пористого угля. При температуре 200°С разлагается клетчатка, входящая в состав растительных продуктов, и образуется новый вид угля, способный интенсивно окисляться. Процесс окисления угля приводит к дальнейшему повышению температуры, вплоть до возникновения горения. Поэтому важно хранить сено в сухом проветриваемом помещении.