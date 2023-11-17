Происшествия

Мужчина предстанет перед судом за кражу металлоискателя в Куньинском районе

32-летний мужчина предстанет перед судом за кражу из дома в Куньинском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В период с 26 марта по 31 марта мужчина подошел к расположенному в Куньинском районе дому и с помощью отвертки отжал оконную раму. Через образовавшийся проем он проник в жилище, откуда украл бензопилу, металлоискатель, ручной фрезер, циркулярную пилу на общую сумму 85 269 рублей.

Уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ направлено для рассмотрения в Великолуский районный суд. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.