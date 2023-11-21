Происшествия

Пожар в подвале дома произошел в островской деревне

Пожар в подвале дома произошел в деревне Астратово Островского района 22 ноября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о возгорании сообщили в 10:38. В жилом доме в подвальном помещении огонь повредил электрооборудование. Причина, предположительно, - короткое замыкание электропроводки в подвальном помещении. Жилой дом от распространения огня удалось спасти.

В этот же день в 18:26 стало известно о пожаре на улице Челюскинцев в Себеже. Сгорели хозяйственная постройка и дрова, также огонь повредил четыре хозяйственные постройки. По предварительной информации, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем владельца хозяйственной постройки.

А в 22:17 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Стремутка Псковского района, горела баня. Здание выгорело изнутри, огонь повредил пристройку бани. Спасти от распространения огня смогли две хозяйственные постройки. Предположительная причина возгорания – аварийный режим работы печи.