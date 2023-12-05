Происшествия

Юной великолучанке прооперировали лицо после укуса собаки и компенсировали моральный вред

Мать девочки, которую покусала собака в Великих Луках, добилась компенсации морального вреда. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе объединенных судов Псковской области.

В обоснование заявленных исковых требований мать указала, что ее ребенка догнала и укусила собака, которая гуляла без присмотра хозяйки. Потерпевшая и ее родитель обратились за медицинской помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии, где девочке сделали операцию. В указанном отделении она затем проходила лечение, в том числе был сделан курс уколов от бешенства.

Мать полагает, что её дочери причинен моральный вред в виде сильной физической боли от нападения собаки, а также при проведении операции и последующей лечебной терапии.

В судебном заседании ответчик - хозяйка собаки - возражала относительно удовлетворения исковых требований, поскольку у нее нет заявленных к взысканию денежных средств.

Разрешая вопрос о размере компенсации морального вреда, суд принял во внимание фактические обстоятельства дела, индивидуальные особенности несовершеннолетней, требования разумности и справедливости и взыскал в пользу несовершеннолетней компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей.