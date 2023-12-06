Происшествия

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске

Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация в четверг.

«Сегодня в 9.15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка», - пишет администрация в своем Telegram-канале.

Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией, пишет РИА Новости.