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Происшествия

Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в гимназии в Брянске

07.12.2023 10:24|ПсковКомментариев: 0

Два человека погибли и четыре пострадали при стрельбе в брянской гимназии, среди погибших, возможно, сама стрелявшая, сообщила городская администрация в четверг.

«Сегодня в 9.15 в городскую диспетчерскую службу поступило сообщение о ЧП в гимназии №5 Бежицкого района. По предварительной информации, восьмиклассница пронесла оружие в школу, начала стрельбу. К этому моменту известно о четырех пострадавших и двух погибших. Возможно, одна из погибших — сама девушка», - пишет администрация в своем Telegram-канале.

Все остальные школьники в сопровождении взрослых отправлены домой. Здание оцеплено полицией, пишет РИА Новости

Теги: #происшествие
Источник: Псковская Лента Новостей
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