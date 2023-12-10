Происшествия

Псковичка предстанет перед судом за кражу из магазина лосося, авокадо и творожных сырков

Псковичка предстанет перед судом за кражу товаров из магазина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

В сентябре жительница Пскова направилась в магазин, чтобы приобрести товары. Там она складывала различную продукцию в покупательскую тележку, а часть продуктов питания и бытовых товаров решила похитить. Некоторые «покупки» женщина сложила в дамскую сумку и направилась к кассе.

Находясь в кассовой зоне, она выложила на ленту часть товаров, которые решила оплатить, а тот товар, что находился в сумке, оплачивать не стала. В сумке у нарушительницы находился стейк из лосося, филе лосося, авокадо, носки, творожные сырки, бальзам для волос, крем - всего товаров на сумму 3783 рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 158 УК РФ предусматривает лишение свободы за подобное нарушение на срок до двух лет.