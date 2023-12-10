Происшествия

Злоумышленники продолжают «зарабатывать» на доверчивых жителях Псковского региона

Некоторые жители Пскова, Порхова, а также Псковского и Пушкиногорского районов после общения с мошенниками не досчитались в общей сложности более трех миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, в декабре нескольким жителям региона позвонили неизвестные лица. Представляясь сотрудниками банков и правоохранителями, они настойчиво предлагали своим собеседникам под предлогом пресечения попыток несанкционированного оформления кредитов срочно оформить кредиты и перевести сбережения на «безопасный счет».

Других людей незнакомцы ввели в заблуждение под предлогами выгодного приобретения товаров и солидного заработка в Сети. А некоторым пенсионерам злоумышленники обещали помочь освободить их родственников от уголовной ответственности за будто бы совершенные ДТП.

В результате доверчивые пользователи последовали «рекомендациям» мошенников и лишились в общей сложности свыше трех миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.