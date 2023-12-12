Происшествия

Псковичка ударила табуреткой подругу, которая выдала её мужу секрет

40-летняя псковичка ударила табуреткой подругу, потому что она выдала ее мужу секрет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В июле этого года псковичка, муж которой был в командировке, пригласила в гости подругу. В ходе застолья у них случился конфликт на фоне того, что ранее подруга проговорилась супругу псковички о том, что последняя не ночевала один день дома в его отсутствие. Вскоре псковичка взяла деревянный табурет и ударила им приятельницу по голове.

Потерпевшая получила рану с кровоизлиянием в мягкие ткани теменной области головы, которая повлекла легкий вред здоровью.

Уголовное дело прокуратура направила в мировой суд для рассмотрения по существу. Санкция части 2 статьи 115 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.