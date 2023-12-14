Происшествия

Полиция продолжает розыск мужчины из Середки, пропавшего в 2019 году

Сотрудники полиции продолжают разыскивать жителя села Середка Псковского района, пропавшего без вести в 2019 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по Псковскому району.

Антонов Владимир 1942 года рождения ушел из дома в селе Середка 6 апреля в 2019 году, по настоящее время его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-174 см, средней полноты, темные волосы, на животе имеется послеоперационный шрам ниже пупка. Был одет в черный длинный плащ, брюки темно-синего цвета, темно-зеленые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Антонова Владимира, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, дом 19. Контактные телефоны: 593-300.