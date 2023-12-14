Происшествия

Около полутора миллионов рублей отдали жители Псковской области интернет-мошенникам

Материальный ущерб, который получили жители Псковской области в результате общения с интернет-мошенниками, составил почти полтора миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Из-за вновь отмеченных фактов телефонных мошенничеств ряд жителей Пскова, Новосокольников и Дновского района потеряли свои денежные сбережения. По версии следствия, неизвестные звонили жителям области и предлагали, во избежание попыток несанкционированного оформления на них кредитов, перечислить деньги на «безопасные счета», что те и делали. Других потерпевших злоумышленники вводили в заблуждение, когда те проводили операции купли-продажи различных товаров на интернет-сайтах.

Потерпевшие, потеряв суммарно около полутора миллионов рублей, обратились за помощью в полицию. По данным фактам на настоящий момент возбуждены уголовные дела.