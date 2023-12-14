Происшествия

Пыталовец вырастил на участке у дома почти 50 кустов конопли

51-летнего жителя Пыталовского района могут привлечь к уголовной ответственности за незаконное культивирование и хранение растений, содержащих наркотические средства (часть 1 статьи 231 и часть 2 статьи 228 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе расследования установлено, что мужчина по месту своего жительства на территории Пыталовского района незаконно вырастил 42 куста конопли. Части выращенных им наркосодержащих растений он высушил и измельчил, получив наркотическое средство «каннабис». Фигурант хранил наркотики в крупном размере в собственном жилом доме.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. Санкция части 1 статьи 231 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, части 2 статьи 228 УК РФ - до десяти лет.