Происшествия

Псковича задержали за поджог Kia и Volkswagen в Гатчине

Житель Псковской области бил стекла и поджигал автомобили в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщили 47news в правоохранительных органах.

После полуночи 15 декабря на улице 120-й Гатчинской Дивизии оперативники уголовного розыска задержали 34-летнего жителя Псковской области. Мужчину подозревают в умышленном повреждении имущества, а точнее - в поджоге двух автомобилей.

Поиски подозреваемого начались после того, как в конце ноября у того же дома, где он был задержан, оказались повреждены две иномарки. Хозяева обратили внимание на разбитые стекла и следы горючего в салонах Kia Spectra и Volkswagen Passat. Оба автомобиля - сильно подержанные, а рядом с ними обнаружили осколки стеклянной банки с оранжевой крышкой и пустые бутылки водки. Полиция Гатчины возбудила уголовное дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Подозреваемого доставили в отдел и на ближайшие двое суток изолировали в камере. Известно, что официально он не трудоустроен. По данным полиции, с середины 2010-х он несколько раз привлекался к уголовной ответственности за кражи и мошенничество.