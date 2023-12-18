Происшествия

Жилой дом горел вблизи великолукской деревни Суханово

Жилой дом горел в садоводческом некоммерческом товариществе «Восток» вблизи деревни Суханово Великолукского района 16 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре сообщили в 7:50.

В жилом доме огонь повредил кровлю.

Причиной стало, предположительно, короткое замыкание электропроводки внутри жилого дома.

Помимо этого, 15 декабря в 18:49 произошел пожар на улице Новой в Печорах. На контейнерной площадке огонь повредил металлический мусорный контейнер. По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

А в 1:46 в ночь на 16 декабря стало известно о возгорании на улице Комсомольской в Красногородске. Там выгорело нежилое здание. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки внутри помещения.