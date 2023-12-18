Происшествия

Четыре бани горели в Псковской области на выходных

Четыре бани горели в Псковской области на выходных, 16-17 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

16 декабря в 16:58 в МЧС сообщили о пожаре в деревне Черская Палкинского района. В бане огонь уничтожил потолочное перекрытие вокруг трубы дымохода. Причиной стал, предположительно, аварийный режим работы отопительной печи.

В этот же день в 21:43 стало известно о возгорании в деревне Ремда Гдовского района. Огонь повредил баню изнутри. По предварительной информации, причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри бани. Спасти от распространения огня смогли две хозяйственные постройки.

А в 23:52 поступило сообщение о пожаре в деревне Тупы Псковского района. Сгорела баня. Предполагается, что возгорание случилось из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печи.

Кроме того, 17 декабря в 19:50 на пульт дежурного поступил вызов по факту возгорания в деревне Попадинка Порховского района. В бане выгорела кровля и стена, помещение закопчено. Предположительная причина – неисправность отопительной печи.