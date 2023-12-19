Происшествия

За срубленные для постройки забора сосны мужчина предстал перед судом в Невеле

Житель Псковской области незаконно срубил деревья в лесу ради изготовления столбов для забора и предстал за содеянное перед судом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Установлено, что мужчина без договора аренды лесного участка вблизи деревни Чеснорье Усвятского района незаконно спилил бензопилой 13 сосен общим объемом 5,02 кубических метра. Затем он раскряжевал спиленные деревья на части и на санях перетащил их на ферму в деревне.

В результате незаконных преступных действий лесному фонду РФ причинен ущерб в крупном размере - 92 574 рубля.

Невельский районный суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 260 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на 1 год.