Происшествия

Тюремный срок грозит петербурженке за попытку забрать крупную партию наркотиков в Дедовичском районе

51-летняя жительница Ленинградской области планировала забрать наркотики из тайника в Дедовичском районе и распространять их в Архангельской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Наркотическое средство женщина получила от неизвестного участника организованной группы через «тайник» на территории Дедовичского района. В дальнейшем наркотики должны были быть сбыты на территории Архангельской области. До конца свои преступные действия жительница Ленинградской области осуществить не смогла. Информация о местонахождении тайника стала известна сотрудникам УМВД России по Псковской области раньше. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции обнаружили и изъяли наркотическое средство и задержали женщину-курьера. Общая масса изъятого составила 3 067 грамм.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Псковской области направила в суд уголовное дело в отношении нарушительницы (часть 3 статьи 30, часть 5 статьи 228.1 УК РФ). Фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 лет до 20 лет или пожизненное лишение свободы.