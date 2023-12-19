Происшествия

Пскович потратил деньги знакомой и попал под суд

Пскович потратил 12 тысяч рублей с карты знакомой и попал под суд. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В сентябре псковичка отдыхала в компании знакомых и разрешила обвиняемому воспользоваться своей картой, чтобы купить алкоголь и продукты. После совместного отдыха мужчина решил не отдавать карту потерпевшей. Он оставил карту себе и продолжить ею пользоваться. В течение дня пскович ходил по различным магазинам города, где приобретал продукты питания.

Своими действиями он причинил ущерб на сумму 12 000 рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.