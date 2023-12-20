Происшествия

Псковича приговорили к 9 годам лишения свободы за избиение до смерти своей гостьи

Псковский городской суд провозгласил приговор по уголовному делу в отношении жителя Пскова, которому было предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 3 января 2023 года подсудимый у себя в квартире распивал спиртные напитки в компании ранее незнакомой ему женщины, с которой он познакомился через сайт знакомств и пригласил к себе в гости. В состоянии алкогольного опьянения женщина стала вести себя аморально. Хозяин квартиры требовал покинуть помещение, однако потерпевшая не реагировала. Тогда мужчина избил ее и нанес не менее 20 ударов. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В пользу дочери погибшей суд взыскал денежные средства: компенсация расходов за погребение, а также компенсация морального вреда в размере миллиона рублей.