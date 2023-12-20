Происшествия

Евро, доллары и фунты стерлингов забрал курьер из Опочки у обманутого петербуржца

Житель Опочки совершил восемь тяжких преступлений против собственности в составе организованной преступной группировки, его добычей стали евро, доллары и фунты стерлингов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

22-летний подозреваемый, обманывая пожилых граждан, совершал на территории Пскова и Санкт-Петербурга хищение их денежных средств.

Известно, что участники организованной преступной группы звонили потерпевшим на стационарные номера телефонов и, вводя пенсионеров в заблуждение, представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Преступники рассказывали доверчивым людям, что их родственников ждет наказание за совершенное ДТП и предлагали избежать этого.

Задачей опочанина было исполнение функции курьера: забирать средства у жертв мошенников и через банкоматы отправлять их на счета сообщников.

Добычей злоумышленников стали суммы от 50 до 800 тысяч рублей, кроме того, петербуржец передал курьеру вместе с рублями иностранную валюту – 1100 долларов, 675 евро и 200 фунтов стерлингов.

За свои «услуги» курьер получал процент от общей суммы – от 3 до 40 тысяч рублей.

Своими действиями фигурант совершил преступление, предусмотренное частью 4 статьи 159 УК РФ.

Следственная часть по расследованию организованной преступной деятельности СУ УМВД России по Псковской области направила в суд уголовное дело.

Кроме того, в ходе следствия дополнительно установили причастность опочанина к еще одному преступному деянию. Летом 2021 года молодой человек на улице Мелиораторов в Опочке попытался украсть имущество из магазина почти на 12 тысяч рублей. По данному факту также возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ.