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Происшествия

Островичка отдала мошенникам свыше семи миллионов рублей

21.12.2023 11:28|ПсковКомментариев: 0

После общения с мошенниками жительница Островского района лишилась более семи миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жительнице Островского района звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. При этом они настойчиво предлагали собеседнице под предлогом якобы пресечения попыток несанкционированного доступа к ее счетам самой срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Женщина поддалась на уловки махинаторов. По имеющимся данным, речь шла вплоть до продажи недвижимости. В результате она потеряла в общей сложности более семи миллионов рублей.

Потерпевшая заявила о случившемся в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

Теги: #островский район #полиция
Источник: Псковская Лента Новостей
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