Происшествия

Прохожая предложила великолучанке «снять порчу» и забрала ее кольцо

Женщину, которая подозревается в мошенничестве, установили полицейские в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 19 декабря у дома на улице Карла Либкнехта в Великих Луках к одной из прохожих подошла неизвестная женщина. Она заявила великолучанке, что на ней порча, и предложила помочь снять ее.

Для снятия порчи в магазине было куплено яйцо. Разбив его, незнакомка «изучила» содержимое и подтвердила якобы наличие порчи. Чтобы ее снять, злоумышленница попросила горожанку дать ей что-нибудь золотое. Та передала «целительнице» золотое кольцо. Забрав его, женщина обещала скоро вернуться, но так больше и не появилась.

Потерпевшая, убедившись, что стала жертвой мошенницы, обратилась за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемой. Это – безработная жительница Куньинского района 1991 года рождения.

Похищенное кольцо изъяли. В отношении фигурантки возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.