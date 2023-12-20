Происшествия

Виновному в смерти собаки в Пскове заменили неотбытое наказание на лишение свободы

Виновному в смерти собаки в Пскове заменили неотбытое наказание на лишение свободы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Псковича осудили за жестокое обращение с животным, повлекшим его гибель, 4 июля. Ему было назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% из заработка.

Заместитель начальника ОИН ФКУ УИИ УФСИН России по Псковской области обратился к мировому судье с представлением о замене назначенного осужденному наказания в виде исправительных работ на лишение свободы, в связи с тем что осужденный злостно уклоняется от отбывания назначенного наказания.

Суд установил, что осужденный неоднократно не являлся в инспекцию в назначенные дни, по месту жительства не находился, был объявлен в розыск, назначенное наказание в виде исправительных работ не отбывает. 27 ноября его задержали сотрудники группы розыска УФСИН России по Псковской области и заключили под стражу до разрешения вопроса о замене наказания в виде исправительных работ более строгим видом наказания.

Суд пришел к выводу, что осужденный на путь исправления не встал и заменил неотбытое наказание в виде 9 месяцев исправительных работ лишением свободы, направив его в колонию-поселение сроком на 3 месяца под конвоем.