Происшествия

Житель Струг Красных поверил менеджеру по инвестициям и лишился полмиллиона рублей

«Работодатель» выдал себя за менеджера по инвестициям, вместо обещанного заработка в Сети житель поселка Струги Красные лишился полумиллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Мужчине позвонил незнакомец. Он представился менеджером по инвестициям и предложил собеседнику возможность получить дополнительный заработок на одном из интернет-сайтов. Стружанин заинтересовался этим предложением. Мнимый менеджер ввел его в заблуждение и обманным путем завладел его деньгами.

Потерпевший обратился в полицию. По данному факту возбудили уголовное дело.