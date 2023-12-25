Происшествия

Из-за уловок мошенников псковичи снова лишились денег

Более 4,5 миллионов рублей лишились жители Псковской области в результате мошеннических уловок. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук, Струг Красных и Псковского района звонили неизвестные люди. Они представлялись банковскими служащими, правоохранителями и операторами сотовых компаний.

Незнакомцы заявляли, что некие злоумышленники пытаются незаконно оформить на собеседников кредиты или списать с их счетов денежные средства. И чтобы предотвратить эти противоправные деяния необходимо незамедлительно перевести деньги на «безопасный счет».

Другим пользователям звонившие предлагали солидный заработок с использованием возможностей Сети. А некоторых злоумышленники ввели в заблуждение при осуществлении операций купли-продажи товаров на интернет-сайтах.

Поддавшись на ухищрения мошенников, доверчивые люди лишились в общей сложности свыше 4 миллионов 600 тысяч рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.