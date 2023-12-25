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Происшествия

Гдовича отправили на обязательные работы за нетрезвое вождение

27.12.2023 15:34|ПсковКомментариев: 0

Ранее судимый за пьяное вождение водитель вновь попался в нетрезвом состоянии за рулем сотрудникам ДПС в Гдове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Гдовского района. 

По имеющимся данным, мужчина находился на побережье Чудского озера и оттуда на автомобиле нетрезвым поехал в Гдов. На проезжей части автомобиль остановили сотрудники ДПС. Сотрудники ведомства отстранили нарушителя от управления транспортным средством.

Прокуратура Гдовского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении мужчины, который ранее уже был судим за подобное противоправное деяние, по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимому наказание в виде 140 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортных средств на полтора года.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.

Теги: #прокуратура #гдов
Источник: Псковская Лента Новостей
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