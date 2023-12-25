Происшествия

Хвастун в командировке стал жертвой собутыльницы в Великих Луках

Жительницу города Великие Луки привлекли к уголовной ответственности за кражу денег с банковского счета (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

14 сентября житель Западной Двины, находясь в городе Великие Луки в командировке, познакомился с девушкой и двумя парнями для совместного распития спиртных напитков. В ходе общения потерпевший рассказал, что у него на карте есть много денег. Девушка, находящаяся в компании, попросила у потерпевшего мобильный телефон под предлогом позвонить подруге. С помощью сервиса «онлайн-банк» злоумышленница перевела на свой счет 80 000 рублей, деньги впоследствии потратила на свои нужды.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном. Суд назначил женщине наказание в виде 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.