Москвича оштрафовали за попытку подкупить сотрудницу Псковской таможни

46-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности в Печорском районе за покушение на дачу взятки таможеннику (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.
Суд установил, что в ноябре житель Московской области пытался передать инспектору таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Куничина Гора 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускоренную процедуру оформления
и непрохождение таможенного контроля в отношении его личного транспортного средства.
Инспектор поста уведомила руководство о факте склонения её к совершению коррупционного преступления. Действия жителя Московской области пресекли сотрудники таможни и транспортной полиции.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.