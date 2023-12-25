Происшествия

Москвича оштрафовали за попытку подкупить сотрудницу Псковской таможни

46-летнего мужчину привлекли к уголовной ответственности в Печорском районе за покушение на дачу взятки таможеннику (часть 3 статьи 30, часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковской транспортной прокуратуре.

Суд установил, что в ноябре житель Московской области пытался передать инспектору таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска Куничина Гора 100 тысяч рублей. Деньги предназначались за ускоренную процедуру оформления

и непрохождение таможенного контроля в отношении его личного транспортного средства.

Инспектор поста уведомила руководство о факте склонения её к совершению коррупционного преступления. Действия жителя Московской области пресекли сотрудники таможни и транспортной полиции.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя признал мужчину виновным и назначил штраф в размере 500 тысяч рублей.