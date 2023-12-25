Происшествия

Шесть человек эвакуировали, двое пострадали при пожаре в Пушкинских Горах

Два человека пострадали при пожаре в Пушкинских Горах 27 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В ведомство о пожаре на улице Ленина сообщили в 22:03. В двухэтажном многоквартирном жилом доме в двухкомнатной квартире в комнате огонь повредил диван и обои. Пострадали два человека 1973 и 1974 годов рождения, их доставили в медицинское учреждение.

Причиной стало, предположительно, неосторожное обращение с огнем при курении.

Спасти при пожаре смогли двух человек и квартиру, эвакуировали шесть человек.