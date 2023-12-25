Происшествия

Пожилая женщина пострадала при пожаре в Дедовичах

За минувшие дежурные сутки в Псковской области спасатели ликвидировали четыре пожара, в одном из них пострадала пожилая женщина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Так, в Дедовичах на улице Харченко сгорел жилой дом. Сообщение о возгорании поступило дежурным в 11:23. На месте происшествия пострадала женщина 1950 года рождения. Предположительной причиной произошедшего стал аварийный режим работы электросети внутри здания. Удалось спасти баню.

Сообщение о втором возгорании поступило на пульт в 20:39. Так, в Пскове на улице Байкова в первом подъезде многоквартирного дома № 10 в мусуросборочной камере сгорел пластиковый мусорный контейнер. Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем.

А в 00:07 спасатели получили уведомление о пожаре в деревне Смуравьево-2 Гдовского района. Там горело бесхозное строение. Неосторожное обращение с огнем стало возможной причиной происшествия.

Четвертый пожар случился в деревне Карабаново Невельского района. В 0:44 сотрудникам МЧС стало известно о возгорании хозяйственной постройки. Короткое замыкание электропроводки на вводе в строение стало причиной пожара.