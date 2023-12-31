Происшествия

Двух псковичей задержали 31 декабря по подозрению в краже продуктов

Двух мужчин задержали в Пскове 31 декабря по подозрению в краже продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

Через 40 минут в этом же магазине росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл две упаковки кофе.

По факту хищений проводится проверка.