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Двух псковичей задержали 31 декабря по подозрению в краже продуктов

01.01.2024 14:20|ПсковКомментариев: 0

Двух мужчин задержали в Пскове 31 декабря по подозрению в краже продуктов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Около 18.00 в магазине на улице Яна Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 50-летнего псковича, который похитил из торгового зала продукты.

Через 40 минут в этом же магазине росгвардейцы задержали 54-летнего мужчину, который украл две упаковки кофе.

По факту хищений проводится проверка.

Теги: #Росгвардия
Источник: Псковская Лента Новостей
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