Происшествия

11-летняя девочка пропала в порховской деревне

11-летняя Маргарита Антипова пропала в порховской деревне Полоное. 1 января она вышла на прогулку и пропала, сообщается в группе регионального отряда «ЛизаАлерт» в социальной сети «ВКонтакте».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 115 сантиметров, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза.

Была одета в оранжевую с черным куртку-пуховик, черные джинсы, розовые ботинки, белую шапку с помпоном.

Информацию, которая поможет найти девочку, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.