Происшествия

Автомобиль сгорел на улице Аллейной в Опочке

Два пожара случились в Псковской области 10 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Так, в 00:30 дежурным поступило сообщение из Опочки. На улице Аллейной выгорел автомобиль Audi 100 1993 года выпуска. Причиной, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки в подкапотном пространстве транспортного средства.

Уведомление о втором пожаре поступило в 13:25. В Пыталово на улице Партизанской сгорел жилой дом. Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.