Происшествия

Более 4,5 млн рублей лишились жители Псковской области из-за уловок мошенников

В результате мошеннических действий злоумышленников несколько жителей Псковской области лишились в общей сложности более 4,5 миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Фото: ПЛН

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Великих Лук и Красногородска звонили неизвестные люди, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. И под разными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, злоумышленники заявили двум пенсионеркам, что их родственники за совершенные ДТП могут быть привлечены к уголовной ответственности. И предложили решить возникшие проблемы путем финансовых вложений. Пожилые женщины поддались на эту уловку и передали деньги прибывшим к ним по месту жительства курьерам.

А «искателям» быстрых денег махинаторы предложили дополнительный заработок на одном из интернет-сайтов. Другим доверчивым людям они сообщили, что кто-то собирается совершить попытку несанкционированного оформления на них кредитов, в связи с чем следует срочно перевести деньги на «безопасный счет».

В итоге потерпевшие потеряли в совокупности более 4,5 миллионов рублей. Они обратились за помощью к стражам правопорядка. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.

Кроме того, в Пскове и Великих Луках вновь отмечены факты неправомерного доступа злоумышленников к личным кабинетам пользователей сайта «Госуслуги» с последующим блокированием учетных записей.