Происшествия

Жилой дом сгорел в Новосокольническом районе

Жилой дом сгорел в деревне Ярцево Новосокольнического района 13 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области.

Сообщение о пожаре в деревне Ярцево поступило в 13:44. Там сгорел жилой дом. Предполагается, что причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Удалось спасти две хозяйственные постройки.

Еще один жилой дом сгорел в деревне Стеревнево Усвятского района. Причина возгорания устанавливается. От распространения огня удалось спасти три хозяйственные постройки.

А в деревне Новые Бутырки Печорского района на улице Тайловский Бор выгорела стена комнаты жилого дома. Коме того, сгорел утеплитель кровли по всей площади. Причиной пожара стал аварийный режим работы отопительной печи. Жилой дом удалось спасти.

В 13:50 поступило сообщение из деревни Зайцево Бежаницкого района. Там в жилом доме в дымоходе отопительной печи сгорела сажа. Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи стало причиной возгорания.

А в Себеже на улице 3-й Ударной Армии в хозяйственной постройке огонь повредил потолочное перекрытие. Спасателям удалось сохранить жилой дом и хозяйственную постройку.