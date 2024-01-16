Происшествия

В Великих Луках суд вынес приговор бывшему декану филиала ПсковГУ за взятки

В Великих Луках суд вынес обвинительный приговор в отношении бывшего декана инженерно-экономического факультета филиала ПсковГУ за совершение коррупционных преступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: пресс-служба прокуратуры Псковской области

С 2018 года по февраль 2022 года декан инженерно-экономического факультета филиала ПсковГУ в Великих Луках, пользуясь своим должностным положением, обращался к преподавателям филиала с просьбой выставить в экзаменационные (зачетные) ведомости, экзаменационные листы и зачетную книжку пяти студентов положительные отметки об успешной сдаче ими зачетов, экзаменов, курсовых работ и практик без фактического присутствия этих студентов и проверки их теоретических знаний.

За данные незаконные действия декан получил от каждого из студентов взятки в размере от 15 до 65 тысяч рублей. Он же совершил служебный подлог из корыстной заинтересованности, то есть удостоверил своей подписью экзаменационные (зачетные) ведомости, в которые были внесены ложные сведения о сдаче студентом экзаменов, зачетов и курсовой работы, после чего стало возможным продолжить обучение.

Ему предъявили обвинение в совершении пяти преступлений по части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки) и одного преступления по части 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Мужчине назначили наказание в виде 3,5 лет лишения свободы со штрафом (кратным сумме взяток) в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 3 года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ основное наказание в виде лишения свободы судом назначено условно с испытательным сроком на 3 года.