Происшествия

Трансформаторная подстанция вышла из строя в Невеле из-за пожара

Трансформаторная подстанция вышла из строя в Невеле из-за пожара 24 января. Об этом сообщил глава Невельского муниципального округа Олег Майоров в своем Telegram-канале.

Фото: Олег Майоров / Telegram

«Сегодня в результате возгорания вышла из строя трансформаторная подстанция на улице Комсомольской возле центрального рынка. Подстанция имеет важное значение в энергоснабжении города. Пожар потушен. Причины возгорания устанавливаются», - написал Олег Майоров.

Для обеспечения абонентов электроэнергией устанавливают четыре генератора. Работы планируют завершить до 20.00.

«Энергетиками предпринимаются все возможные меры для полной ликвидации последствий», - отметил Олег Майоров.