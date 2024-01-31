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Судимый за грабёж великолучанин задержан за работу курьером у мошенников

31.01.2024 15:29|ПсковКомментариев: 0

Курьера мошенников, который забрал у трёх пенсионеров свыше 550 тысяч рублей, задержали в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

Фото и видео здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

В полицию обратилась 85-летняя жительница города Печоры, а также две пенсионерки из посёлка Красногородск - женщины 1933 и 1936 годов рождения. Заявительницы стали жертвами телефонных аферистов, действовавших по схеме «Ваш родственник попал в ДТП». Введённые в заблуждение пожилые люди передали приехавшему курьеру в общей сумме свыше 550 тысяч рублей.

Полицейские установили, что ко всем потерпевшим за наличными приезжал один и тот же человек. При проведении оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка задержали в арендованной квартире в Пскове посыльного мошенников. Им оказался ранее судимый за грабёж 28-летний житель города Великие Луки.

Выяснилось, что адреса обманутых пенсионеров злоумышленник получал от неустановленных кураторов через один из мессенджеров. Денежные средства пожилых граждан он переводил на указанные счета сообщников, оставляя себе 5% в качестве вознаграждения.

Следователи СО МВД России «Печорский» и МО МВД России «Опочецкий» возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. Фигуранта заключили под стражу.

Расследование уголовных дел продолжается.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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