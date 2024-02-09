Происшествия

Трое жителей Псковской области лишились доступа к «Госуслугам» из-за мошенников

Мошенники получили доступ к личным кабинетам трех пользователей сайта «Госуслуги» в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

По версии следствия, в период с 6 по 8 февраля трем пользователям сайта «Госуслуги» из Великих Лук, Новосокольников и Гдовского района звонили незнакомцы, которые представлялись сотрудниками разных сотовых компаний. И под предлогами разблокирования портала «Госуслуги» и продления договора на обслуживание сим-карты осуществили неправомерный доступ к личным кабинетам доверчивых людей с последующей блокировкой учетных записей.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.