Происшествия

Пскович попытался дать взятку начальнику следственного изолятора

В Пскове мужчину подозревают в покушении на дачу мелкой взятки начальнику следственного изолятора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 8 февраля 2024 года в утреннее время 31-летний пскович, находясь на приеме у начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Псковской области, попытался дать последнему взятку за разрешение не согласованного с судебными органами свидания с содержащимся в следственном изоляторе братом. Однако должностное лицо отказалось от получения взятки, мужчину задержали.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.