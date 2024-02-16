Происшествия

Заведующую детсадом в Пскове подозревают в мошенничестве

42-летняя заведующая отделением одного из образовательных учреждений в Пскове подозревается в мошенничестве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

По версии следствия, 2 сентября 2021 года заведующая отделением одного из образовательных учреждений города Пскова заключила со своей родственницей фиктивный трудовой договор о принятии последней на должность младшего воспитателя. В период с 2 сентября 2021 года по 23 августа 2023 года заведующая образовательного учреждения получала от своей фиктивно трудоустроенной родственницы поступающие той в качестве заработной платы денежные средства, похитив таким образом более 420 тысяч рублей бюджетных средств.

Следственные органы СК России по Псковской области по материалам УЭБ и ПК УМВД России по городу Пскову возбудили уголовное дело в отношении женщины по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

В настоящее время следователи провели обыск по месту жительства подозреваемой, наложили арест на ее банковские счета, проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.