Происшествия

20 лет тюрьмы грозит псковичу за покушение на сбыт наркотиков

46-летнего жителя Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (часть 3 статьи 30, пункт «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Псковского района.

В ходе следствия установлено, что мужчина в один из дней августа 2023 года находился возле дома на улице Загородной в деревне Хотицы Псковского района, незаконно приобрел наркотические средства - мефедрон массой 62,86 грамма и метадон массой 76,37 грамма. Наркотики он стал незаконно хранить при себе и по месту жительства с целью последующего сбыта.

Сбыть наркотики мужчина не смог, их обнаружили и изъяли сотрудники полиции.

Санкция статьи обвинения предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.