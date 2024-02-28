Происшествия

Житель Пскова сломал охраннику кости лица и грозился его убить из-за смерти хаски

Жителя города Пскова могут привлечь к уголовной ответственности за причинение средней тяжести вреда здоровью человека и угрозу убийством, совершенные из-за смерти собаки (пункт «д» части 2 статьи 112 УК РФ и часть 1 статьи 119 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской прокуратуре.

В декабре возле вольера своей собаки породы хаски обвиняемый обнаружил кровь. При осмотре собаки он увидел под правым ухом в районе шеи глубокие раны. Мужчина обработал раны, лечил собаку, однако через два дня питомец умер.

Пскович решил, что его собаку загрыз ротвейлер, который проживает на территории находящейся рядом автобазы. Ротвейлер находится на свободном выгуле и неоднократно забегал на территорию участка обвиняемого. Поскольку мужчина очень расстроился из-за смерти хаски, он решил сходить на автобазу и поговорить с хозяином собаки, которая, по его мнению, загрызла питомца.

Подойдя к автобазе, мужчина постучал в помещение охраны, зашел туда и увидел лежащего на диване ротвейлера. Он спросил охранника, чья это собака, на что тот пояснил, что она никому не принадлежит, охранник просто подкармливает ее. Обвиняемый пояснил, что ротвейлер загрыз его собаку, а после стал высказываться в адрес охранника нецензурной бранью. Завязался словесный конфликт, а позже мужчина несколько раз ударил охранника по лицу. В ходе завязавшейся драки охранник стал тащить псковича к выходу из помещения, однако тот достал из кармана нож, который взял с собой, приставил его к лицу охранника и пригрозил убить его вместе с собакой. Началась потасовка, в ходе которой обвиняемый несколько раз ударил охранника ногой, а после, когда увидел, что у того из носа потекла кровь, извинился и начал оказывать медицинскую помощь, после чего ушел.

После осмотра в больнице у охранника обнаружили перелом костей лицевого скелета.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.