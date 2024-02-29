Происшествия

Пскович простил свою сожительницу за удары ножом в живот и спину

Псковский городской суд наказал жительницу областного центра за нанесение ударов кухонным ножом своему сожителю (пункт «з» части 2 статьи 111 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 2 сентября 2023 года подсудимая, находясь на кухне своей квартиры по улице Киселева в городе Пскове, на почве бытового конфликта со своим сожителем нанесла ему один удар кухонным ножом в живот и не менее шести - в спину.

Суд признал женщину виновной и назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

При назначении наказания суд учел мнение потерпевшего, который простил сожительницу и не настаивал на строгом наказании.