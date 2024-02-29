Появились фото спасения грудного ребенка при пожаре в Пушкинских Горах

Сотрудники главного управления МЧС России по Псковской области спасли 4-месячного ребенка при пожаре в поселке Пушкинские Горы, сообщает Telegram-канал МЧС РФ.
Фото здесь и далее: Telegram-канал МЧС РФ
Произошло возгорание в многоквартирном жилом доме. Предположительно, причиной стало короткое замыкание электроподжига в газовой плите.
Огнеборцы МЧС России эвакуировали четырех жильцов из задымленного подъезда. По автолестнице спасли двоих, включая 4-месячного ребенка . Пострадавших нет.
Возгорание на 11 квадратных метрах ликвидировали 6 специалистов и 3 единицы техники.