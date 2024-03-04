Происшествия

Великолучанин наказан за уклонение от административного надзора

Великолукский районный суд наказал местного жителя за умышленное уклонение от административного надзора (часть 1 статьи 314.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что подсудимый в целях уклонения от административного надзора с 24 сентября 2023 года без уважительных причин самовольно оставил свое место жительства, о чем не уведомил контролирующий орган, не явился на регистрацию в МО МВД России «Великолукский», и по новому месту жительства на учет не встал.

Подсудимый не уведомил о своем местонахождении сотрудников полиции и не возвращался по месту своего проживания вплоть до его обнаружения и задержания сотрудниками полиции 24 октября 2023 года.

Суд назначил мужчине наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Его взяли под стражу в зале суда.