Происшествия

Продолжается розыск великолучанина в синих кедах

Продолжается розыск великолучанина Николая Иванцова 1983 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УВМД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

По имеющимся данным, Николай Иванцов пропал в деревне Кулево Великолукского района. Мужчина вышел из дома 26 сентября 2023 года и назад не вернулся.

Приметы: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза.

Был одет в черную куртку с красными вставками, черные спортивные штаны, синие кеды, черную с красным козырьком кепку. С собой у него был черный рюкзак.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Иванцова, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: 8(811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск) или 02, 112.