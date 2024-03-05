Происшествия

Великолучанина наказали за кражу денег с банковского счета

Суд в Великих Луках наказал местного жителя за кражу денег с банковского счета. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

17 сентября 2023 года житель города Великие Луки, находясь в своем гараже в ГК «Медик», познакомился с молодым человеком, с которым стал распивать алкогольные напитки. В ходе общения потерпевший передал молодому человеку свой мобильный телефон с целью скачать музыку с его мобильного телефона на флэш-носитель.

Обвиняемый, воспользовавшись случаем, перевел с помощью мобильного приложения онлайн-банка, установленного в мобильном телефоне потерпевшего, с банковского счета потерпевшего 44 400 рублей, которые впоследствии потратил на свои нужды.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком в 6 месяцев.